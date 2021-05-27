В Wildberries назвали самые покупаемые российские товары

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Продажи товаров российского производства на Wildberries в январе - апреле 2021 года выросли почти в 2,5 раза в годовом сопоставлении, до 114 млрд рублей, а самыми востребованными товарами стали одежда и обувь производства Ивановской области, игрушки из Свердловской области, продукты из Краснодарского края, кухонный инвентарь из Нижегородской области и аксессуары из Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Наибольшую динамику демонстрируют товары отечественного производства: в январе - апреле 2021 года продажи выросли на 130% год к году до 114 млрд рублей. Больше всего в единицах товаров россияне приобрели на Wildberries одежду и обувь отечественного производства. Наиболее востребованной оказалась продукция от производителей Ивановской области - на нее пришлось около 15% от всей реализованной одежды и обуви, произведенной в российских регионах", - сообщили в компании.

Вторая по популярности категория российского производства - продукты питания. По данным аналитической службы Wildberries, самые популярные продукты за пределами Москвы и Московской области производятся в Краснодарском крае - на них пришлось 7% продаж региональных поставщиков продуктов. Наиболее популярным продуктом стали ореховые пасты.

Самая популярная детская одежда, изготовленная за пределами Московского региона, производится в Ростовской области - она составила пятую часть всей одежды для малышей от региональных предпринимателей. Наиболее продаваемые игрушки оказались родом из Свердловской области, их доля составила 17%. Наибольшим спросом пользуются экологичные развивающие головоломки, сортеры и мозаики из дерева.

Следующей по популярности российской продукцией стали посуда и различный кухонный инвентарь из Нижегородской области, чья доля в продажах регионального ассортимента достигла 17%. Популярностью пользуется различный кухонный инвентарь, изготовленный из ажурного металла или дерева. "Самые популярные на Wildberries аксессуары производят предприниматели из Санкт-Петербурга (23% от всех региональных продаж аксессуаров). Больше всего за первые 4 месяца 2021 года продано элегантных кожаных сумок, кошельков и портмоне. Весьма востребована у покупателей и отечественная бижутерия и ювелирная продукция. Среди ювелирной продукции из российских регионов покупатели чаще всего выбирали товары из Костромской области - их доля составила 49%", - отметили в компании.

За январь - май общее число предпринимателей и компаний, ведущих свой бизнес на Wildberries увеличилось, на 109 тыс. и составило 200 тыс. Доля региональных продавцов достигла 55%.