SberAutoTech представил прототип полностью автономного электрокара собственной разработки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания экосистемы Сбера - SberAutoTech представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки "Флип". Об этом говорится в сообщении компании.

"SberAutoTech - представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки. Новинка получила название "Флип" и реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство (максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира IT и автомотив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе конструкции "Флип" - электрическая платформа собственной разработки, в движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. "Ноу-хау компании - компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород", - объясняют в компании.

Платформа изначально спроектирована SberAutoTech с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту. Внешние габариты "Флип" такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства внутри на 40% больше, ведь в конструкции нет крадущих внутренний объем элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания. Также в транспортном средстве нет традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом размещается шесть человек.

"Флип" спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента "Салют". Свою поездку можно персонализировать, используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров "Сбера": выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от "СберЗвука" или видеоконтент от Okko.

Транспортное средство, разработанное SberAutoTech, - это беспилотник максимального, пятого уровня. Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер. В соответствии с актуальными требованиями нового транспорта "Флип" спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он может общаться как с другими аналогичными транспортными средствами, так и с дорожной инфраструктурой. В данный момент SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта - только на закрытых территориях. В ближайшее время "Флип" будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума 2 5 июня.

Данные компании

"Электрическая платформа "Флип" позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств. В сочетании с гибкой архитектурой self-driving технологии разработки SberAutoTech, это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями - будущее, и мы гордимся тем, что развитие этого направления стало возможным благодаря синергии внутри экосистемы и инженерным решениям SberAutoTech", - цитирует пресс-служба слова СТО "Сбербанк груп", исполнительного вице-президента Сбербанка, руководителя блока "Технологии" Давида Рафаловского.