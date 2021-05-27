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Набиуллина заявила, что антикризисные меры должны постепенно сворачиваться

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, иначе возможны риски пузырей на рынке кредитования. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Антикризисные меры свою задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - заявила она.

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, заявила Набиуллина. "Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей", - сказала она.

ЦБ выступает за расширение системы страхования вкладов на средний бизнес и компании из соцсферы.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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