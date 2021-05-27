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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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"Белавиа" отменяет рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе

Рейсы отменены до 30 октября

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в Калининград и еще по 11 направлениям в Европе до 30 октября.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Об этом сообщает в четверг авиаперевозчик на своем сайте.

В сообщении указано, что это связано с запретами на выполнение рейсов "со стороны ряда стран". Уточняется, что речь идет, помимо Калининграда, о таких направлениях, как Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Варшава, Милан, Амстердам, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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