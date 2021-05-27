Инвестиции на Ставрополье достигнут 250 млрд рублей по в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Инвестиции на Ставрополье вырастут на 10% и достигнут 250 млрд рублей по итогам 2021 года. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Инвестиционный портфель Ставрополья насчитывает 243 проекта общей стоимостью 245 млрд рублей, треть средств уже вложено в проекты. <...> Мы должны обеспечить, чтобы объем вложений вырос еще как минимум на 10% до уровня четверти триллиона рублей по итогам 2021 года", - сказал он.

По словам Владимирова, несмотря на пандемию регион показал рост по основным экономическим показателям в 2020 году. "От планов выживания мы возвращаемся к планам развития. Мы должны обеспечить опережающий темп притока инвестиций", - пояснил Владимиров.

Ранее глава региона сообщал журналистам, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2020 года превысил 200 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года в регионе составил порядка 180 млрд рублей. По данным краевого правительства, в 2020 году в регионе было реализовано около 40 проектов. В числе наиболее значимых - Старомарьевская солнечная электростанция, ветроэнергетические парки.