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ЦБ и АСВ прорабатывают расширение страхования вкладов на средний бизнес и соцсферу

Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации в мае 2020 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк России совместно с Агентством страхования вкладов (АСВ) прорабатывают вопрос расширения системы страхования вкладов на средний бизнес и организации из социальной сферы. Об этом в Госдуме заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы вместе с АСВ прорабатываем расширение страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, организаций, которые работают в социальной сфере: образовательных, медицинских учреждений - тоже в объеме 1,4 млн рублей", - сказала она.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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