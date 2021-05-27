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Новые ветропарки построят в двух округах Ставрополья

К 2024 году в регионе будут работать объекты ветряной и солнечной генерации общей мощностью 1 гигаватт, заявил губернатор Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Новые ветропарки появятся в Труновском и Петровском округах Ставропольского края. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в четверг во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Инвесторы уже ведут строительство двух новых ветряных станций в Ипатовском и Кочубеевском округах. Готовятся еще два проекта в Труновском и Петровском округах. В перспективе будут реализованы и другие", - сказал он.

По словам Владимирова, к 2024 году на Ставрополье будут работать объекты ветряной и солнечной генерации общей мощностью 1 гигаватт.

Согласно данным, представленным губернатором во время послания, сейчас в регионе строятся ветроэлектростанции с общим объемом вложений порядка 40 млрд рублей. Строительство объектов солнечной и ветряной энергетики началось в регионе в 2019 году, к 2024 году их общее число должно достигнуть десяти.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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