Рейс Air France из Парижа в Москву 27 мая отменен

ПАРИЖ/МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Air France из Парижа в Москву, запланированный на четверг, отменен. Об этом ТАСС сообщили в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль.

"Рейс Air France AF-1154, который должен был сегодня вылететь из терминала 2Е в 10:20 по парижскому времени (11:20 мск), отменен", - сообщили в службе аэропорта.

Эту информацию подтверждает и онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.

Это уже второй случай отмены вылета из парижского аэропорта в Москву за последние сутки. Ранее аналогичный рейс был отменен в среду по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Как отмечало агентство Reuters, авиакомпания планировала осуществить отмененный рейс в четверг, но ожидала одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии.

Страны Европы после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.