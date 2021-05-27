Набиуллина заявила, что почти половина банков с базовой лицензией не имеют бизнес-модели

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Почти половина российских банков с базовой лицензией, которые преимущественно являются региональными кредитными организациями, не имеют устойчивой бизнес-модели. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Сейчас банков с базовой лицензией осталось меньше - 109, вначале их было 148. При этом мы анализируем их бизнес-планы и, по нашей оценке, где-то чуть меньше половины - 45% - не нашли свою бизнес-модель. Со стратегической и долгосрочной точки зрения непонятно, как они будут развиваться", - заявила она.

По словам Набиуллиной, изначально региональные банки активно работали с малым и средним бизнесом, занимая эту нишу. Однако с развитием технологий крупные игроки начали вытеснять из данного сегмента региональные банки, которые в свою очередь "оказались жертвами конкуренции".

"Когда мы готовили эти преобразования и банки с базовой лицензией появлялись, у нас еще большие банки не очень охотно работали с малым бизнесом. Мы видели, что у них даже потери по кредитам малого и среднего бизнесу были больше, чем у региональных банков. Региональные банки, которые стали банками с базовой лицензией, действительно лучше знали клиентов, более активно с ним работали на местах, но за это время и технологии продвинулись, и крупные банки [теперь] умеют работать с малым бизнесом и гражданами, индивидуализировать услуги для них", - добавила она.

Вместе с этим глава ЦБ отметила, что часть банков с базовой лицензией имеют хорошую бизнес-модель и стабильно работают.