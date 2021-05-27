МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Delivery Club запустил собственный сервис безналичных чаевых - Delivery Club Tips. Об этом говорится в сообщении компании.

"Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут всего за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на чеке, либо вложен в счет в виде карточки. После сканирования сервис предложит пользователю ввести сумму чаевых и удобный способ оплаты", - говорится в сообщении.

Delivery Club Tips интегрирован с системами мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, поэтому оставить чаевые можно, не имея при себе банковской карты. На первом этапе сервис чаевых доступен ресторанам, подключенным к Delivery Club как к сервису доставки. Delivery Club предоставит заведению все необходимые для старта POS-материалы. Delivery Club Tips уже интегрирован в системы автоматизации: если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, индивидуальные QR-коды официантов будут печататься на чеках автоматически.

"Запуск Delivery Club Tips - часть нашей стратегии по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой. Новый сервис будет отвечать потребностям всех: для ресторанов он станет возможностью повысить мотивацию официантов и их заработок, для гостей - простым способом поблагодарить официантов, для нас - возможностью увеличить количество контактов пользователей с Delivery Club", - прокомментировал директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.