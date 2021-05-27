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В Банке России назвали "некоторым преувеличением" разговоры о гиперинфляции

Зампред ЦБ Алексей Заботкин при этом отметил, что по отдельным товарам, в частности стройматериалам, рост цен оказался на "десятки процентов"
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин Михаил Терещенко/ТАСС
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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал "некоторым преувеличением" разговоры о гиперинфляции в стране.

"Я просто хочу подчеркнуть, что инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.

Зампред при этом отметил, что по отдельным товарам, в частности стройматериалам, рост цен оказался на "десятки процентов". "Это происходит не только у нас, но и во всем мире. И это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, это временный всплеск, который будет сходить на нет по мере возвращения к более устойчивому равновесию", - пояснил Заботкин.

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