В Банке России назвали "некоторым преувеличением" разговоры о гиперинфляции

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал "некоторым преувеличением" разговоры о гиперинфляции в стране.

"Я просто хочу подчеркнуть, что инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - некоторое преувеличение", - сказал он, выступая в Госдуме.

Зампред при этом отметил, что по отдельным товарам, в частности стройматериалам, рост цен оказался на "десятки процентов". "Это происходит не только у нас, но и во всем мире. И это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, это временный всплеск, который будет сходить на нет по мере возвращения к более устойчивому равновесию", - пояснил Заботкин.