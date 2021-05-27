Жители Ставрополья получат льготу по курортному сбору в своем регионе

СТАВРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Ставрополье введет льготы по уплате курортного сбора в городах Кавказских Минеральных Вод для жителей региона. Соответствующую нормативную базу подготовит профильное министерство, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии региона.

"Поручаю краевому министерству туризма и оздоровительных курортов подготовить соответствующие предложения, в том числе нормативную базу, необходимо предусмотреть "льготирование" курортного сбора для жителей нашего края", - сказал он.

По словам губернатора, курорты Ставрополья должны быть доступными для жителей края. "Нам необходимо еще раз оценить, насколько полно потенциал Кавказских Минеральных Вод задействован именно для помощи жителям края. Кавказские Минеральные Воды как часть Ставрополья должны становиться доступнее как площадка для отдыха и оздоровления всех наших земляков", - отметил Владимиров.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в эксперименте участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

От уплаты освобождаются более 20 льготных категорий граждан, регионам дано право расширять этот перечень.