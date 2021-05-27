TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. TikTok запустит в России "Фонд вдохновляющих креаторов", который инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента на платформе. Об этом говорится в сообщении компании.

"TikTok запускает в России Фонд вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать авторов контента, которые хотят вдохновлять других. С помощью фонда креаторы смогут получить вознаграждение за усилия, которые они прикладывают к созданию контента. Размер фонда составит 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для участия в программе автор должен быть старше 18 лет, его контент должен быть познавательным и отвечать требованиям правил сообщества. Креаторы должны разместить не менее 30 видеороликов за два месяца, минимальное совокупное число просмотров всего контента должно быть не менее 900 тыс.

В июне фонд станет доступен для участников программы развития талантов, запущенной ранее платформой. В августе - для всех авторов контента на платформе, отмечается в сообщении.