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Глава Ростуризма заявила о дефиците туристической инфраструктуры в стране

По словам Зарины Догузовой, в России чуть больше 200 отелей под управлением международных брендов

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Россия нуждается в большом количестве отелей под руководством международных и федеральных компаний, так как в стране наблюдается дефицит туристической инфраструктуры. Такое мнение выразила в четверг руководитель Ростуризма Зарина Догузова на официальном открытии гостиницы Novotel во Владивостоке.

"Сегодня у нас в стране дефицит туристической инфраструктуры, у нас на всю страну чуть больше 200 отелей под управлением международных брендов, поэтому сегодняшнее событие, оно, без преувеличения, очень важное, и каждый новый такой современный и качественный отель, который задает высокие стандарты качества для нас, это большое событие", - сказала Догузова.

Как подчеркнула глава Ростуризма, открытие отеля Novotel во Владивостоке серьезно подтолкнет развитие туризма в Приморье.

Novotel - бренд стандартизированных отелей верхнего сегмента среднего класса, под которым работает французская гостиничная сеть, входящая в состав группы Accor. Accor Hotels - крупнейший гостиничный оператор в Южной Корее и один из крупнейших в Китае.

Сеть Novotel включает около 400 гостиниц в 60 странах мира.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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