ЦРПТ заключил девять соглашений по развитию системы маркировки в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки товаров, заключил девять соглашений, направленных на развитие системы цифровой маркировки в России. Об этом в четверг заявила заместитель генерального директора ЦРПТ Вера Волкова, выступая на круглом столе "Цифровая маркировка и система прослеживаемости товаров. Взаимодействие органов власти".

"На сегодняшний день у ЦРПТ подписано девять соглашений с органами исполнительной власти. Они уже подключены к "Честному знаку", поэтому товарные группы, которые участвуют в проекте по маркировке, отражаются в их кабинетах. В рамках сотрудничества мы проводим обучение инспекторов в этой системе, а если у участников возникают вопросы, оказываем поддержку", - сказала Волкова.

Она уточнила, что оператор системы маркировки уже имеет договоренности с Минсельхозом РФ, Роспотребнадзором, ФНС, Росаккредитацией, Россельхознадзором, Роспатентом и другими организациями.

В свою очередь, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева в рамках круглого стола добавила, что у министерства и оператора сложились тесные взаимоотношения по важным вопросам. В частности, стороны обсуждают корректировку и систематизацию смежных данных для фармацевтической отрасли, прорабатывают методологию маркировки наборов для производителей парфюмерии и дорабатывают постановление правительства, которое определит в том числе необходимость и порядок перемаркировки товаров в молочной отрасли.

"Помимо этого, следует рассмотреть возможность интеграции российских кодов на молочную продукцию на территории Беларуси, где обязательная маркировка этой товарной группы стартует 8 июля. Технические решения для производителей пива, выпускающих продукцию на скоростях, уже обсуждались Минпромторгом совместно с ЦРПТ и будут разрабатываться в ходе эксперимента. В других отраслях решения для сверхскоростного производства уже найдены. В частности, в сигаретах, где скорость производства достигает 2 тыс. пачек в минуту", - уточнила Приезжева.

О маркировке

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков, БАД, велосипедов и кресел-колясок.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.