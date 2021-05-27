Верховный суд РФ отказал Gilead Sciences в удовлетворении иска к правительству России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал американской фармацевтической компании Gilead Sciences в удовлетворении иска к правительству РФ, разрешившему российской фармкомпании "Фармасинтез" выпускать лекарство от коронавируса "Ремдесивир" под маркой "Ремдеформ" без согласия компании - владельца патента. Об этом говорится в картотеке суда.

"Отказано в удовлетворении иска", - говорится в картотеке. Gilead, которая выпускает ремдесивир под брендом "Веклури", подала иск в Верховный суд РФ в начале апреля.

В январе 2021 года правительство РФ разрешило "Фармасинтезу" использовать патенты Gilead Sciences на ремдесивир для производства его аналога в течение 1 года для обеспечения населения России. Согласно распоряжению правительства РФ, американскому правообладателю должна была быть выплачена соразмерная компенсация за использование патентов. В начале апреля и. о. директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин отмечал, что "Фармасинтез" открыл в Сбербанке безотзывный подтвержденный аккредитив на сумму $66,3 тыс., аккредитив открыт на срок до 22 марта 2022 года.