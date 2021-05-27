Инвестиции в экономику Архангельской области выросли на 4,7% в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в Архангельской области в 2020 году выросли на 4,7% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в послании депутатам Архангельского областного собрания.

"Объем инвестиций в основной капитал в экономику области составил более 108 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,7% выше уровня 2019 года. Обеспеченный темп прироста превышает как среднероссийский показатель, так и показатель по СЗФО", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что рост был обеспечен в основном за счет предприятий лесной, добывающей промышленности и судостроения. "Нам необходимо и дальше совершенствовать нормативную базу, внедрять новые инструменты поощрения инвестиций и капиталовложений. В срок до 20 июня прошу провести анализ действующих соглашений правительства Архангельской области об участии в социально-экономическом развитии региона с предприятиями, которые ведут деятельность в области", - добавил губернатор.

Цыбульский обратил внимание на необходимость оказания малому бизнесу. "Прошу правительство совместно с предпринимательским сообществом <...> реанимировать работу Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе. Его работа должны быть выстроена по кластерному принципу", - сказал он, отметив, вопросами оказания помощи МСП должна заниматься созданная в составе совета рабочая группа. Первое ее заседание должно пройти не позднее 1 июля. "К нему должны быть разработаны предложения по стимулированию предпринимательской, промышленной и инвестиционной активности для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией", - сказал Цыбульский.