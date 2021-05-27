В Тульской области открыли завод по производству пищевой соли

ТУЛА, 27 мая. /ТАСС/. Завод по выпуску 90 тыс. тонн пищевой соли в год открыли в четверг в Киреевском районе Тульской области. Инвестиции в проект составили около 3,2 млрд рублей, сообщил губернатор Алексей Дюмин на церемонии запуска производства.

"На реализацию это проекта направлено 3,2 млрд рублей, создано почти 160 рабочих мест. Мы прекрасно понимаем, что 80% в Центральном федеральном округе, да и во всей России - это соль привозная. И [открытие завода] это важное событие не только Тульской области, но и для регионов ЦФО", - сказал Дюмин.

Он отметил, что производство относится категории импортозамещающей, и правительство региона будет оказывать поддержку для дальнейшего развития предприятия.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства завода было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тульской области и руководством ООО "Киреевский солепромысел". Первоначально объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей, а объем годового выпуска соли класса "Экстра" - около 60 тыс. тонн.

Глубина залегания пластов соли в Киреевском районе составляет около 9000 м. Ее добыча происходит путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей, затем жидкость выкачивают и выпаривают до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда при таком способе выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.

Компания рассматривает возможность строительства второй очереди завода с объемом производства около 160 тыс. тонн соли в год. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей, планируется создать дополнительно более 100 новых рабочих мест. "Сейчас руководством "Киреевского солевого промысла" прорабатывается вопрос строительства второй очереди производства на 160 тыс. тонн соли в год. В принципе, этого уже достаточно, чтобы охватить рынок ЦФО", - добавил руководитель Международного союза промышленников и предпринимателей Артем Чайка.