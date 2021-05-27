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Рейсы Air France из Парижа в Москву на ближайшие дни останутся в расписании

Французская авиакомпания сообщила, что запланированный на 26 мая рейс не состоялся "по техническим причинам"

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France оставила в своем расписании рейсы из Парижа в Москву, запланированные на ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель пресс-службы авиаперевозчика.

"Завтра и послезавтра есть рейсы в Москву, и пока они сохраняются", - сказал он. "Вчерашний рейс был отложен до четверга, но сегодня не состоялся", - напомнил он.

Собеседник агентства пояснил, что "рейсы были отменены по техническим причинам, так как Air France не получила нового разрешения от российских властей для полета в российском воздушном пространстве".

 

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