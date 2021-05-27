ЦБ назвал умеренными риски для экономики от роста вложений граждан в иностранные бумаги

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк России назвал умеренными риски для российской экономики на фоне роста вложений населения в ценные бумаги нерезидентов, следует из "Обзора финансовой стабильности", подготовленного ЦБ РФ.

"Российские инвесторы начали активно вкладываться в инструменты рынка ценных бумаг, в том числе в иностранные акции и облигации в условиях снижения процентных ставок и развития финансовой инфраструктуры, позволившей населению легко выходить на различные площадки (в том числе иностранные). В случае существенного усиления тенденции роста вложений населения в ценные бумаги нерезидентов нельзя исключить формирования системных рисков. На текущий момент данные риски носят умеренный характер", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, за первый квартал 2021 года рост вложений физических лиц в акции нерезидентов продолжился ускоренными темпами по сравнению с 2020 годом (+220 млрд рублей за первый квартал 2021 года), а в акциях резидентов приостановился. В целом за 2020 год и первый квартал 2021 года доля акций нерезидентов в портфеле акций физических лиц выросла на 12 процентных пунктов, до 16%, а в абсолютном объеме на 1 апреля 2021 г. вложения составили 836 млрд рублей.

На рынке акций прирост вложений в акции резидентов и нерезидентов за 2020 год составил 341 млрд и 346 млрд рублей соответственно, уточняют аналитики.

Российский долговой рынок

По данным ЦБ, локальные инвесторы имеют хорошие возможности профинансировать весь плановый объем размещения ОФЗ, а российский долговой рынок обладает достаточным запасом устойчивости, в том числе к возможному усилению санкций.

"Рынок ОФЗ характеризуется достаточным спросом со стороны внутренних инвесторов - прежде всего банков. На данный момент банки РФ владеют ОФЗ на сумму 8,1 трлн руб., это 7,5% от объема активов сектора. Если предположить, что до конца года банки выкупят весь плановый объем размещения Минфина (с учетом уже выкупленной части в I квартале 2021 г.), то этот показатель возрастет на 1,8 п. п. , до 9,3%, что также является умеренным уровнем. Российский долговой рынок обладает достаточным запасом устойчивости, в том числе к возможному усилению санкций", - отмечет ЦБ.