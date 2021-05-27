Советник президента РФ выступил против создания госкорпорации, курирующей декарбонизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Государственная корпорация для курирования вопросов климатической политики и декарбонизации пока не может быть создана в России из-за отсутствия нормативной базы в этой сфере. Такое мнение высказал ТАСС советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев в кулуарах IX Невского международного экологического конгресса.

"Я против этой идеи. У нас нет нормативной базы, у нас нет инструментария. Вначале нужно нормативную базу создать, а потом уже говорить о создании какой-то госструктуры", - сказал он.

Эдельгериев напомнил, что в рамках регуляторной гильотины власти избавлялись от "лишних" госкомпаний. "Сейчас опять будем что-то создавать? Надо сначала вооружиться инструментарием, потом нужно уже думать о создании какой-то корпорации. Но это в перспективе", - продолжил он.

Советник президента также пояснил, что идея о создании такой госструктуры появилась на обывательском уровне, в правительстве она не обсуждается.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что в России может быть создана новая госкорпорация, функции которой будут заключаться в курировании процессов адаптации к изменениям климата, декарбонизации и углеродного регулирования.