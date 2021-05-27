Реактор на новом топливе в Северске планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-300 по стратегическому отраслевому проекту "Прорыв" в закрытом городе Северск Томской области запланирован на 2027 год, сообщил во время ежегодного отчета перед депутатами областной думы томский губернатор Сергей Жвачкин.

"Ввод в эксплуатацию реакторной установки БРЕСТ-300 запланирован на 2027-й год", - сказал Жвачкин.

Ранее ТАСС сообщал, что занимается строительством энергокомплекса с реакторной установкой компания "Концерн титан-2" в закрытом городе Северск Томской области, стоимость работ - 26,36 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Реакторы на быстрых нейтронах эффективнее и безопаснее, чем реакторы на тепловых нейтронах. В России реакторы на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт и 800 МВт работают на Белоярской АЭС в Свердловской области.

О проекте "Прорыв" и СХК

Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и на решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реакторной установкой "БРЕСТ-ОД-300" реакторной установкой на быстрых нейтронах, а также с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Сибирский химический комбинат входит в состав топливной компании Росатома "ТВЭЛ" и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.