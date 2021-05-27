Евростат назвал самые высокооплачиваемые категории работников в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Менеджеры оказались самой высокооплачиваемой категорией работников в ЕС в 2018 году. Таковы последние данные о размерах зарплат в Евросоюзе, обнародованные в четверг европейским статистическим агентством Евростат. За ними в рейтинге следуют специалисты (физики, химики, геодезисты) и технические работники.

В 2018 средняя почасовая оплата труда менеджера в ЕС составила €28,6, в то время как специалисты и технические работники получали €21,4 и €17,8 в час соответственно.

На другом конце шкалы зарплат оказались уборщики, разнорабочие, уличные торговцы. Они в среднем зарабатывали €9,7 в час. Перед ними оказались работники сферы обслуживания и торговых предприятий (€11,2), заводские операторы, рабочие-станочники и сборщики (€11,5).

Наибольшая разница в доходах зафиксирована на Кипре. Менеджеры на острове получали €31,7 в час, в то время, как низкоквалифицированные работники - €6,3 в час.

Наименьшая разница в заработказ наблюдалась в Дании. Средняя оплата труда менеджера королевства составляла €50,9 в час, в то время, как оплата труда работников сферы обслуживания и торговых предприятий была равна €22,2.