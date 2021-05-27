Якутия получит около 23,2 млрд рублей в виде дивидендов от "Алросы" по итогам 2020 года

ЯКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" намерена направить 23,2 млрд рублей Республике Саха (Якутия) в качестве дивидендов за второе полугодие 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что "Алроса" намерена выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию, соответствующее решение должны принять акционеры на годовом собрании 16 июня. За первое полугодие 2020 года компания не выплачивала дивиденды из-за отрицательного свободного денежного потока (free cash flow).

"Республике как акционеру принадлежит 25% акций компании, восьми районам в совокупности - еще 8%. Исходя из этого, Республика Саха (Якутия) получит около 17,6 млрд рублей в виде дивидендов по итогам 2020 года. Помимо этого, восемь улусов, которым принадлежат пакеты акций компании, получат в качестве дивидендов более 5,6 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что сумма дивидендов за 2021 год будет "определяться исходя из размера свободного денежного потока компании и уровня долговой нагрузки по итогам каждого полугодия согласно действующей дивидендной политике".

Как ранее сообщали власти Якутии, компания "Алроса" обеспечила в 2020 году 23% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. В 2018 и 2019 годах компания выплатила акционерам в качестве дивидендов 138 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи сейчас превышает 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.