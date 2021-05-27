"Лукойл" назвал минимальным воздействие на экологию от нефтеразлива в Коми

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Эффект воздействия на окружающую среду от разлива нефтесодержащей жидкости после разгерметизации трубопровода на Ошском месторождении был минимальным, компания сразу же приняла все меры для устранения последствий. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами заявил глава департамента по связям с инвесторами "Лукойла" Александр Паливода.

"Что касается штрафов по нефтеразливу в Коми, пока говорить об этом преждевременно. Как вы знаете, мы оперативно провели все необходимые действия по устранению последствий. Эффект, по нашему мнению, был минимальный. Поэтому мы надеемся, что в рамках тех законодательных требований, которые существуют, штраф будет относительно небольшой. Но надо дождаться официальных результатов", - сказал он.