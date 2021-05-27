WSJ: Boeing выплатит $17 млн за упущения при выпуске моделей 737

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Boeing согласилась выплатить $17 млн в счет погашения гражданско-правовых санкций, введенных в отношении американской корпорации Федеральным авиационным управлением (FAA) США за производственные упущения, допущенные при изготовлении самолетов моделей Boeing 737. Об этом со ссылкой на заявление FAA сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Речь, как пишет издание, идет о "производственных проблемах", имевших место в период с 2015 по 2019 годы при строительстве узкофюзеляжного пассажирского лайнера и выявленных в ходе ужесточения со стороны FAA мер контроля за выпускаемыми Boeing самолетами, часто используемыми на международных маршрутах.

В рамках достигнутого соглашения об урегулировании претензий корпорация согласилась повысить уровень контроля за качеством своей продукции и обязалась предоставлять на анализ федеральному управлению составленные ею оценки качества. Последнее, как заявили газете в FAA, является довольно редким, но не беспрецедентным требованием.

В FAA также указали, что в отношении Boeing могут быть введены дополнительные штрафные санкции в размере $10 млн, если корпорация не выполнит положения договоренности об урегулировании претензий.