Международные резервы России за неделю выросли на $7 млрд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 21 мая 2021 года выросли на 1,2% (или на $7 млрд) по сравнению с показателем на 14 мая и составили $600,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли преимущественно из-за положительной переоценки, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.