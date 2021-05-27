"Норникель" ожидает дефицита палладия в 0,9 млн унций на мировом рынке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Норникель" ожидает дефицита палладия в 2021 году в 0,9 млн унций в мире против предыдущих ожиданий сбалансированного рынка из-за приостановки Норильской обогатительной фабрики, рудников "Октябрьский" и "Таймырский". Об этом говорится в отчете ГМК.

"Из-за приостановки Норильской обогатительной фабрики, рудников "Октябрьский" и "Таймырский" эксперты ждут дефицита палладия на уровне 0,9 млн унций в 2021 году против баланса в прежней оценке. При этом, отмечают эксперты, дефицит будет частично нивелирован за счет распродажи запасов, включая металл, произведенный, но не проданный "Норникелем" в 2020 году", - отмечается в отчете.

Компания также прогнозирует снижение профицита на рынке никеля в 2021 году до 52 тыс. тонн с предыдущей оценки в 90 тыс. тонн. "В 2022 году, по оценке экспертов, профицит превысит 100 тыс. тонн на фоне продолжающегося расширения производства низкосортного никеля", - указывает "Норникель".

Кроме того, ГМК ожидает профицита в 1 млн унций на рынке платины в этом году. "В этом году добыча и переработка восстанавливаются. Спрос растет впечатляющими темпами, но он все равно не в состоянии потребить все дополнительное предложение", - отмечается в отчете "Норникеля".

Рынок металлов платиновой группы также продолжит восстановление в 2021 году, прогнозирует компания.