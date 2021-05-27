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Суд в Москве снова оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

Ранее суд оштрафовал компанию на 6 млн рублей по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей социальную компанию Google за повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Google признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сказали в суде.

25 мая суд оштрафовал Google на 6 млн рублей по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент.

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