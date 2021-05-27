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"Лукойл" может принять инвестрешение по комплексу полипропилена в 2022 году

Глава департамента по связям с инвесторами компании Александр Паливода заявил, что "Лукойл" рассмотрит вопрос о строительстве комплекса по производству полипропилена на Нижегородском заводе и, возможно, в Бургасе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Лукойл" изучает перспективы строительства комплекса по производству полипропилена на базе Нижегородского НПЗ, может принять окончательное решение в 2022 году. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сказал глава департамента по связям с инвесторами компании Александр Паливода.

"Компания в ближайшее время рассмотрит вопрос о строительстве комплекса по производству полипропилена на Нижегородском заводе и, возможно, в Бургасе (НПЗ компании в Болгарии - прим. ТАСС). Принятие окончательного инвестиционного решения возможно в следующем году", - сказал он.

Паливода отметил, что объединение активов "Сибура" и "Таифа" никак не влияет на нефтехимические планы "Лукойла". "Мы неоднократно говорили о том, что наши планы базируются на использовании тех нефтехимических хвостов, которые образуются на наших НПЗ", - пояснил он.

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