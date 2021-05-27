NYT: Байден 28 мая представит проект федерального бюджета в размере $6 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена представить проект федерального бюджета на следующий финансовый год, в котором будут предусмотрены правительственные расходы в размере $6 трлн. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на документы, попавшие в ее распоряжение.

Согласно данным, которые приводит газета, президентский проект бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США 1 октября) Байден намерен представить в пятницу. Проектом бюджета, по сведениям The New York Times, будут предусмотрены наибольшие с момента завершения Второй мировой войны расходы федерального правительства США. Ожидается, что к 2031 году расходы в годовом бюджете США будут достигать по меньшей мере $8,2 трлн, указывает газета.

Издание отмечает, что рост расходов в бюджете продиктован необходимостью осуществить масштабную модернизацию инфраструктуры страны, а также усилить социальную поддержку со стороны властей, что предусмотрено программой Байдена. При этом дефицит бюджета в 2022 финансовом году составит порядка $1,8 трлн, а в последующие годы снизится примерно до $1,6 трлн, подчеркивает газета.

Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более $2 трлн. По оценке президента, воплощение замысла стало бы "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны". Главная составная часть плана демократа - это модернизация транспортной инфраструктуры. Байден предлагает покрыть расходы на реализацию плана путем увеличения налогов, в том числе на прибыль корпораций.

Президентский проект бюджета - это направляемый Конгрессу США запрос, в котором говорится о приоритетах действующей американской администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.