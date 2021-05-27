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В "Газпроме" заявили, что перевыполняют план по закачке газа в ПХГ России

В компании сообщили, что предстоит "напряженная работа", так как в осенне-зимний период 2020-2021 года из подземных хранилищ были отобраны более 60 млрд куб. м газа

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время перевыполняет план по закачке в подземные хранилища газа (ПХГ) России. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на пресс-конференции.

Он добавил, что в этом году "Газпрому" предстоит "напряженная работа по части закачки газа в ПХГ", так как в осенне-зимний период 2020-2021 года из подземных хранилищ были отобраны большие объемы газа - более 60 млрд куб. м.

Несмотря на достижение рекорда по объему отбора газа из ПХГ прошлой зимой, "Газпром" не использовал стратегический резерв и не планирует отборы газа из резерва в будущем.

Ранее сообщалось, что к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года запасы российских ПХГ составили рекордные 72,322 млрд куб. м.

Отбор газа из российских подземных хранилищ в осенне-зимний период 2020-2021 годов стал рекордным за всю историю существования "Газпром ПХГ", которая в этом году отметила 14 лет со дня создания.

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