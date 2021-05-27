"Аэрофлот" перевезет часть пассажиров отмененного рейса Air France

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезет часть пассажиров рейса AF-1154 авиакомпании Air France. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

"Действительно, часть пассажиров отмененного рейса Air France сегодня прибывает в Москву рейсом "Аэрофлота". Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boeing 777", - сказал он.

Ранее стало известно, что рейс Air France Париж - Москва отменен.

Это уже второй случай отмены вылета из парижского аэропорта в Москву за последние сутки. Ранее аналогичный рейс был отменен в среду по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Как отмечало агентство Reuters, авиакомпания планировала осуществить отмененный рейс в четверг, но ожидала одобрения российской стороной маршрута в обход Белоруссии.

Страны Европы после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.