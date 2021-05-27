ТМК перевела процессы разработки новых продуктов в цифровой формат

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Пандемия поспособствовала переводу большей части разработок Трубной металлургической компании (ТМК) в цифровой формат, сообщил в четверг на первой сессии 18-го Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста" генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Игорь Корытько.

"Все компании, все наши коллеги понимали важность и нужность темы цифровизации, но в условиях пандемии цифровые технологии приобрели особую важность и особую значимость. Потому что, кроме повышения эффективности, оптимизации бизнес-процессов, очень важно было <…> оперативно обеспечить минимальные контакты в офисе, на производстве, а также большую часть разработок перевести в цифровой формат. Я считаю, что ТМК это удалось", - сказал он.

Цифровые технологии и цифровые двойники активно применяются компанией и в разработке продукции. Осенью 2020 года молодые ученые ТМК, которые занимаются этими проектами, получили премию правительства РФ в области науки и техники, пояснил Корытько.

"Мы объединяем усилия в целом ряде значимых проектов с нашими коллегами. ТМК вместе с другими компаниями активно участвовала в запуске цифрового реестра сертификатов качества металлопродукции. Это общая платформа с точкой доступа на сайте Фонда развития трубной промышленности, где каждый потребитель, каждый клиент может проверить подлинность сертификата на продукцию", - добавил гендиректор.

Двухдневный Международный саммит "Русская сталь: стратегия роста", открывшийся в четверг в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода Трубной металлургической компании (ТМК), объединил более 150 представителей 60 компаний из 10 стран мира, в том числе России, Великобритании, Бельгии, Италии. Главное событие года в российском металлургическом бизнесе состоялось при поддержке ассоциации "Русская Сталь" с участием ведущих холдингов отрасли.