Минпромторг утвердил заявки на СПИК 2.0 "Эколанта" по меткомплексу и "Еврохима" по аммиаку

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия утвердила заявки на заключение специнвестконтрактов (СПИК 2.0) компании "Эколант" по технологии для крупного металлургического комплекса в Нижегородской области и "Еврохима" по производству аммиака в Ленинградской области, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"По первой заявке право на заключение СПИК 2.0 получило ООО "Эколант"."Зеленая" технология DRI (железо прямого восстановления) для производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов будет внедрена в Выксе Нижегородской области, где будет построен и в 2025 г. начнет работу комплекс мощностью 1,8 млн тонн стали в год", - отмечается в сообщении. Это самый крупный проект десятилетия в отечественной металлургии, подчеркивают в Минпромторге.

"Вторая утвержденная заявка подана ООО "Еврохим Северо-Запад - 2". Новая технология производства аммиака будет внедряться в Кингисеппе Ленинградской области", - добавляют в министерстве.