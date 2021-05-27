Unilever может на 10 дней приостановить производство мороженого

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", может на 10 дней приостановить производство мороженого из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) считают, что у компании было достаточно времени для подготовки к введению маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания ООО "Юнилевер Русь", в портфель которой входит мороженое брендов "Инмарко", заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним", - отметили в компании.

По словам его представителя, простой фабрик будет касаться производства для российского рынка (не экспортных позиций) и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов. Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки. По предварительной оценке, время простоя линий может составить 10 дней, сообщили в компании. "Речь идет не о потенциальном дефиците на рынке, но о значительных потерях для нас как одного из лидеров на рынке в этой категории. В связи с этим мы считаем необходимым рассмотреть перенос обязательной маркировки на более поздний срок", - сказали в компании.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.

Позиция ЦРПТ

Как напомнили в пресс-службе оператора маркировки ЦРПТ, обязательная маркировка молочной продукции стартовала в январе этого года на добровольной основе, до этого более двух лет проходил пилотный проект по внедрению системы. "Те участники оборота, которые заняли ответственную позицию и своевременно начали готовиться к маркировке, успели протестировать и интегрировать все процессы на своих предприятиях. Это подтвердили, в частности, такие участники рынка, как "Молвест", "Карат", "Валио" и другие", - отметили в ЦРПТ. По мнению оператора маркировки, основная причина возможной задержки Unilever в части подготовки к обязательным требованиям законодательства заключается в позднем начале подготовки компании - несвоевременном заказе оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

"При этом компания, к сожалению, приняла решение отказаться от сотрудничества с типографиями, которые подготовились своевременно и могут произвести необходимую упаковку. В настоящий момент готово 49 типографий, мощности которых полностью перекрывают возможную потребность производителей мороженого и сыра в упаковке. Производителям также доступен метод стикерования продукции", - сообщили в ЦРПТ. Там также подчеркнули, что оператор и профильные ведомства ведут индивидуальную работу с компаниями, особенно с теми, которые поздно включились в процесс подготовки. Для Unilever выделен персональный менеджер, который решает все возникающие у компании вопросы.

"Оператор предпринимает усилия для того, чтобы в компании сохранялся рабочий процесс. Для этого, в частности, проводится активная работа с поставщиками оборудования и упаковки для Unilever", - заявили в ЦРПТ. Там также опровергли информацию об имеющихся у типографий сложностях со стиранием кода и отслоением его с пленки. "При учете всех особенностей коды проходят все тесты на стираемость. Технология нанесения кода маркировки во многом тождественна стандартным технологиям нанесения краски на упаковку, которые все компании уже используют", - считают представители оператора.