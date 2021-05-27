ЦБ предлагает смягчить требования к использованию средств при выпуске "зеленых" бондов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает смягчить требование немедленного погашения ценных бумаг в случае нецелевого использования средств при выпуске "зеленых" бондов. Об этом заявил в четверг первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе IX Невского международного экологического конгресса.

"Прежде всего мы отказались от той жесткости, которая есть сегодня, когда нецелевое использование средств требует немедленного погашения ценных бумаг. Это слишком суровая норма, мы ее обсудили с рынком и предлагаем заменить ее на те подходы, которые есть сегодня в Европейском союзе, когда отказ от целевого использования фактически ведет к тому, что бумага уходит из листинга, но последствия между инвестором и эмитентом должны быть урегулированы самим проспектом эмиссии", - рассказал Швецов.

Первый зампред ЦБ пояснил, что в проспекте самих облигаций должно быть изначально прописано, какие могут быть последствия. "Это может быть повышение ставки, это может быть погашение, если эмитент выбрал такой способ. Но эмитенту нужно договариваться с инвесторами. Потому что требования о немедленном погашении - слишком жесткое, это может отпугнуть эмитента выпускать "зеленые" ценные бумаги", - считает Швецов.

Изменения, о которых говорил представитель ЦБ, могут затронуть положение Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг", зарегистрированное в Минюсте России 21 апреля 2020 года.

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.