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ЦБ предлагает смягчить требования к использованию средств при выпуске "зеленых" бондов

Первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что в проспекте самих облигаций должно быть изначально прописано, какие могут быть последствия

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает смягчить требование немедленного погашения ценных бумаг в случае нецелевого использования средств при выпуске "зеленых" бондов. Об этом заявил в четверг первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе IX Невского международного экологического конгресса.

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"Прежде всего мы отказались от той жесткости, которая есть сегодня, когда нецелевое использование средств требует немедленного погашения ценных бумаг. Это слишком суровая норма, мы ее обсудили с рынком и предлагаем заменить ее на те подходы, которые есть сегодня в Европейском союзе, когда отказ от целевого использования фактически ведет к тому, что бумага уходит из листинга, но последствия между инвестором и эмитентом должны быть урегулированы самим проспектом эмиссии", - рассказал Швецов.

Первый зампред ЦБ пояснил, что в проспекте самих облигаций должно быть изначально прописано, какие могут быть последствия. "Это может быть повышение ставки, это может быть погашение, если эмитент выбрал такой способ. Но эмитенту нужно договариваться с инвесторами. Потому что требования о немедленном погашении - слишком жесткое, это может отпугнуть эмитента выпускать "зеленые" ценные бумаги", - считает Швецов.

Изменения, о которых говорил представитель ЦБ, могут затронуть положение Банка России "О стандартах эмиссии ценных бумаг", зарегистрированное в Минюсте России 21 апреля 2020 года.

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

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