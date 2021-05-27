"Газпром" считает, что смена подрядчика не создаст проблем со сроками проекта в Усть-Луге

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Смена подрядчика строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге не повлияет на график его строительства. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на пресс-конференции.

"Мы не видим проблем с точки зрения влияния смены подрядчика на выполнение хода работ (по проекту строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге - прим. ТАСС). Мы контролируем все объекты, которые завязаны с этим проектом", - сказал он.

Как сообщалось ранее, АО "Нипигаз" и "Русхимальянс" с 12 марта расторгли ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге. Позднее "Русхимальянс" и Linde Engineering подписали соглашение о намерениях, которое определяет основные условия перспективного EPSS-контракта, предполагающего инжиниринговые услуги, поставку оборудования и обслуживание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства в Усть-Луге. Процесс контрактации проекта еще не завершен.

Тем не менее Маркелов отметил, что в настоящее время проблем с исполнением графика реализации проекта строительства комплекса по переработке этансодержащего газа нет. "На сегодняшний день никаких проблем с точки зрения исполнения (графика работ - прим. ТАСС) в намеченные сроки мы не видим, все идет в соответствии с графиком", - сказал он.

Маркелов отметил, что исполнение работ по проекту ежемесячно рассматривается в рамках заседания специализированного штаба.

О проекте

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча". Партнером проекта является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

В состав комплекса войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке (мощность 45 млрд куб. м) и сжижению природного газа (мощность 13 млн т в год) и газохимический комплекс мощностью до 3 млн т различных марок полиэтилена в год.

"Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство комплекса по переработке и сжижению газа 21 мая.