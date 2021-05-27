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Один из крупнейших белорусских стройхолдингов откроет филиал в Липецкой области

В пресс-службе администрации региона отметили, что среди возможных первых проектов, которые может реализовать "Белстройцентр", застройка двух микрорайонов в Ельце

ЛИПЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших белорусских строительных холдингов "Белстройцентр" откроет свой филиал в Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Игорь Артамонов по итогам встречи представителей областной администрации и белорусской компании.

"Сейчас холдингом, который уже работает с несколькими регионами России, рассматривается вопрос об открытии филиала в Липецкой области, так как они заинтересованы в строительстве социальных и промышленных объектов", - сказал Артамонов. Он отметил, что регион открыт к взаимодействию по проектам, которые будут иметь весомый экономический эффект для обеих сторон. "Рассчитываем на продуктивный диалог", - отметил глава обладминистрации.

В частности, как пояснили в пресс-службе администрации, юридическая регистрация филиалов в регионах России позволяет местным бюджетам получать налоговые отчисления от деятельности компании. Среди возможных первых проектов, которые могут быть реализованы белорусскими партнерами, в пресс-службе назвали застройку двух микрорайонов в Ельце. "Там предполагается строительство многоэтажных домов и малоэтажная застройка, в каждом должны появиться объекты социально-культурной направленности", - отметили в пресс-службе.

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