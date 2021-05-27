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"Аэрофлот" отменил рейс 28 мая из Москвы в Вильнюс

Представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас заявил, что ему неизвестны причины этого решения

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила находящийся в регулярном расписании рейс из Москвы в Вильнюс 28 мая. Информацию об этом в четверг журналистам подтвердил представитель Вильнюсского международного аэропорта Тадас Василяускас.

"Рейс из Москвы в Вильнюс в пятницу отменен. О причинах нам неизвестно. "Аэрофлот" нас об этом не информировал", - сказал он.

Регулярное пассажирское авиасообщение между столицами России и Литвы осуществляется раз в неделю. По пятницам борт "Аэрофлота" прибывает в Вильнюс и в тот же день вылетает в обратном направлении.

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