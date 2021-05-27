Доходы губернатора Кубани в 2020 году выросли почти до 4 млн рублей

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2020 году превысили 4 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году, когда он заработал 2,19 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в четверг на сайте администрации региона.

В 2019 году Кондратьев заработал примерно 2,19 млн рублей, а его супруга - 781 тыс. рублей.

"Декларированный годовой доход: Кондратьев В. И. - 4 009 805 [рублей], супруга - 781 158 [рублей]", - говорится в тексте декларации.

Как и годом ранее, губернатор задекларировал в собственности внедорожник УАЗ-3159, квартиру площадью 226,2 кв. м, земельный участок площадью 620 кв. м и дом (68,6 кв. м). В пользовании у Кондратьева и членов его семьи остаются участок площадью 1 га и дом площадью 70 кв. м. В собственности жены и детей Кондратьева недвижимости и транспортных средств по-прежнему не числится.