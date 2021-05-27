Объем добычи водных биоресурсов в России с начала года снизился на 9,3%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Объем добычи водных биоресурсов в России с начала 2021 года снизился на 9,3% и, по данным на 25 мая 2021 года, составил 1,9 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 25 мая 2021 года составил более 1,9 млн тыс. тонн, что на 9,3% меньше уровня 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1,35 млн тонн, что на 11% ниже показателя 2020 года. На промысле минтая освоено на 142 тыс. тонн меньше - 972,71 тыс. тонн, вылов трески снизился на 1,6 тыс. тонн - до 79 тыс. тонн. Добыча тихоокеанской сельди при этом увеличилась на 32%, или на 38 тыс. тонн и достигла 155,72 тыс. тонн. Рыбаки Северного бассейна вышли практически на уровень предыдущего года - освоено более 208,3 тыс. тонн. Вылов атлантической трески вырос на 5 тыс. тонн - до 150,61 тыс. тонн.

Пикши добыто на 3 тыс. тонн меньше - 30,62 тыс. тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 51,28 тыс. тонн, что на 3,5% меньше уровня 2020 года. На промысле шпрота вылов снизился не значительно, менее чем на 1%, - до 33,7 тыс. тонн. Добыча сельди балтийской увеличилась на 0,6 тыс. тонн - до 15 тыс. тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 23,78 тыс. тонн, что на 25,5% меньше уровня 2020 года.

Как отметили в ведомстве, на промысле хамсы добыто 13,51 тыс. тонн, что на 5,88 тыс. тонн ниже уровня 2020 года. Вылов тюльки увеличился на 0,5 тыс. тонн и достиг 2,14 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 35,6% и достиг 43 тыс. тонн. Объем добычи кильки увеличился более чем в 4 раза - с 4,7 тыс. тонн до 19,44 тыс. тонн. Вылов частиковых видов рыб составил 11,66 тыс. тонн, что на 0,71 тыс. тонн меньше уровня 2020 года.

Общий объем добычи российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств составил 144,7 тыс. тонн, что на 18% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 2% и достиг 72,2 тыс. тонн.