"Газпром недра" займется геологоразведкой в морях Арктики на платформе "Северное сияние"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Газпром недра" планирует в 2022 году провести геологоразведочные работы в Баренцевом и Карском морях с помощью плавучей полупогружной буровой установки "Северное сияние". Это позволит снизить затраты и упростить процесс геологоразведки, сообщил генеральный директор "Газпром недра" Всеволод Черепанов на V Международном Арктическом саммите "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов" в Петербурге в четверг.

"У нас в следующем году уникальное предложение, которое мы попытаемся внедрить в жизнь. В этом году в порт Мурманска придет платформа "Северное сияние". Там мы ее подготовим к работе и планируем бурить сразу три скважины и в Баренцевом, и Карском море. Конечно, это экономит инвестиции и организационно упрощает возможности с точки зрения использования оборудования", - сказал Черепанов.

Он уточнил, что геологоразведочные работы сроком 3-4 месяца начнутся в Баренцевом море в апреле. Затем платформа направится в Карское море.

"Это достаточно интересное предложение. Если у нас получится, то мы будем пионерами такого подхода", - отметил Черепанов.

Платформа "Северное сияние" - плавучая полупогружная буровая установка 6-го поколения, построенная специально для работы в суровых климатических условиях, способная проводить разведочное и эксплуатационное бурение газовых и нефтяных скважин глубиной до 7,5 тыс. м при глубине моря от 70 до 500 м и температуре наружного воздуха до минус 30 °С.

Юбилейный 5-й Международный Арктический саммит "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов" проходит 26-28 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Работа саммита посвящена широкому комплексу вопросов по эффективной реализации государственной политики по освоению Арктической зоны РФ.