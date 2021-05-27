Минпромторг пообещал дать рекомендации ТМХ по локомотивам после жалобы РЖД

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ получил письмо РЖД с жалобой на качество отечественных локомотивов, запросил дополнительную информацию и пообещал дать рекомендации "Трансмашхолдингу" по тепловозам, сообщили ТАСС в министерстве.

"Министерство запросило у "Трансмашхолдинга" подробную информацию по обозначенным в письме Олега Белозерова вопросам. После детального анализа полученной информации министерство даст компании рекомендации по организации качественного постпродажного и сервисного обслуживания локомотивов", - отметили в Минпромторге.

"Как показывает практика, расшивание узких мест в этом направлении позволяет существенно повысить показатели надежности поставленной техники с длинным жизненным циклом в разных отраслях промышленности", - добавили в министерстве.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили ТАСС, что ни одна из выпускаемых отечественными компаниями серий тепловозов не обеспечивает необходимых показателей надежности при эксплуатации на Восточном полигоне. О том, что гендиректор РЖД Олег Белозеров пожаловался главе Минпромторга РФ Денису Мантурову на низкое качество тепловозов производства "Трансмашхолдинга", сообщило издание РБК. В пресс-службе добавили, что в связи с ростом объемов перевозок и интенсивности движения, в особенности на Восточном полигоне, для РЖД становится критически важным качество поставляемых локомотивов и организация их сервисного обслуживания.

РЖД планируют в ближайшее время обсудить эти вопросы на совещании с участием представителей "Трансмашхолдинга", "Локотех-сервиса", "Рослокомотива" и Минпромторга РФ.