Роскосмос объяснил рост доходов Рогозина почти в два раза

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Доход генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина вырос с 44,13 млн до 83,11 млн рублей из-за премий за два года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии за 2019 и 2020 годы. Этим и объясняется рост общего годового дохода", - отметили в пресс-службе.

Ранее Роскосмос опубликовал декларацию, согласно которой Рогозин заработал за 2020 год 83,11 млн рублей. Согласно документу, главе госкорпорации принадлежат земельный участок площадью 2 545 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р, а также мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за прошлый год около 2,8 млн рублей.

В 2019 году Рогозин заработал 44,13 млн рублей, годом ранее - 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы. В Роскосмосе он работает с мая 2018 года, до этого занимал пост вице-премьера.