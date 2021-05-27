МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минпромторг не планирует переносить сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции, которая будет вводиться поэтапно, начиная с 1 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", заявила о том, что может на 10 дней приостановить производство мороженного из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

"Минпромторг России еще раз обращает внимание, что сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции переноситься не будут, и призывает компанию Unilever и других участников рынка ответственно отнестись к соблюдению законодательства Российской Федерации и своим обязательствам перед потребителями", - подчеркнули в министерстве.

В Минпромторге напомнили, что в ходе подготовки к началу обязательной маркировки молочной продукции со всеми предприятиями отрасли проводилась системная и персональная работа, в которой принимали участие специалисты Минпромторга, Минсельхоза и оператора ЦРПТ. "Подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли имели возможность принять участие в реализации пилотного проекта и подготовиться к введению обязательной маркировки заранее, найти оптимальные решения по интеграции в технологические процессы компаний. Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как "Чистая линия", "Молвест", "Валио", "Карат" и другие, успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями по маркировке продукции и принимали участие в эксперименте", - отметили в министерстве.

Там добавили, что для того, чтобы все участники рынка могли своевременно подготовиться к вводу обязательной маркировки, в правилах маркировки молочной продукции был предусмотрен дополнительный переходный период с 20 января по 1 июня 2021 года. На сайте системы маркировки честныйзнак.рф организован обучающий центр для участников оборота товаров и калькулятор технических решений, позволяющий выбрать оптимальный способ внедрения маркировки, напомнили в министерстве. "Минпромторг России и оператор регулярно обращали внимание производителей на необходимость своевременного заключения договоров на поставку оборудования для маркировки, так как в связи с высоким спросом сроки его поставки могут составлять от 6 до 10 недель. Полагаем, что решение компании Unilever о приостановке производства на 10 дней, в случае его принятия, не должно отразиться на потребителях", - считают в Минпромторге.

Кроме того, в постановление правительства РФ, устанавливающее порядок работы с маркированной молочной продукцией, вносятся изменения, которые позволят производителям после 1 июня реализовывать немаркированную продукцию, произведенную до этой даты. Таким образом производители мороженого смогут в июне отгружать в магазины сформированные на складах запасы немаркированной продукции. Находиться в обороте такая продукция сможет до истечения срока годности, заключили в министерстве.

О маркировке

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.