Украинский "Энергоатом" направил уведомление в Россию о намерении начать арбитраж

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Энергоатом" направила уведомление компетентным органам России о намерении начать арбитражное разбирательство по крымским активам. Об этом сказано в сообщении предприятия в четверг.

"В мае 2021 года ГП НАЭК "Энергоатом" направило в компетентные органы Российской Федерации сообщение о возникновении спора - в соответствии с частью 1 статьи 9 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в нем. Уточняется, что речь идет о Донузлавской ветроэлектростанции, находящейся на территории Крыма.

В декабре 2020 года "Энергоатом" сообщал, что компания наняла международную юридическую фирму Shearman & Sterling для подготовки и направления уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию.

"Согласно процедуре, после получения сообщения российской стороной у сторон есть шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае, если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж)", - сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ писали о подготовке такого иска, утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге.