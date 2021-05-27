"Газпром" построил треть участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Газпром" построил 261 км участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения из 803,4 км. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Таким образом, "Газпром" построил уже 32,5% участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды.

Ковыктинское месторождение будет подключено к "Силе Сибири" в конце 2022 года. Покана этом месторождении идет строительство первоочередных объектов обустройства: начаты фундаментные работы и монтаж металлоконструкций на площадке установки комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2), готовится площадка под УКПГ-3, продолжается эксплуатационное бурение.

Также "Газпром" продолжает обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. В 2020 году на Чаянде были, в том числе запущены в работу установка предварительной подготовки газа и более 100 газовых скважин. В планах на 2021 год, в частности, - увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин.

Чаяндинское месторождение - первоочередная ресурсная база для магистрального газопровода "Сила Сибири". На действующем участке газопровода до границы с Китаем ведется строительство шести компрессорных станций.