МИД Австрии считает непонятным решение России не разрешать полет Austrian Airlines

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Австрия считает непонятным решение российской стороны не выдавать разрешение авиакомпании Austrian Airlines на осуществление рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Об этом заявил в четверг МИД Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

"Российская реакция нам абсолютно непонятна", - заявили в МИД Австрии.

Как отмечается, эта позиция была донесена до российского посла в Вене. Австрийский посол в Москве также донес эту позицию до российской стороны.

"Мы немедленно требуем от России позаботиться о разъяснении и искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой", - подчеркнуло австрийское внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению МИД, призыв саммита ЕС ко всем авиакомпаниям, базирующимся на территории сообщества, избегать полетов через Белоруссию "стал реакцией на беспрецедентный акт грубого воздушного пиратства в минувшие выходные (экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - прим. ТАСС)". "Речь шла о законных опасениях ЕС по поводу безопасности. Они не касаются авиасообщения в Россию и через нее. Так что российская реакция не касается этого", - уверена австрийская сторона. "В австрийских и российских интересах, чтобы все полеты в Россию и через нее могли продолжаться без каких-либо проблем", - резюмировала австрийская сторона.

Как сообщили в четверг ТАСС в Austrian Airlines, Россия не выдала ей разрешение на выполнение рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.