ВЭБ.РФ в I квартале получил прибыль в 22,7 млрд рублей по МСФО против убытка годом ранее

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа ВЭБ.РФ по итогам первого квартала 2021 года получила прибыль на уровне 22,7 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 22,5 млрд рублей убытка за тот же период годом ранее, следует из отчетности группы.

Капитал группы за первый квартал вырос на 4,4% и на 31 марта 2021 года составил 719,2 млрд рублей. Одновременно с этим активы группы с начала года снизились на 4,4%, составив 3,25 трлн рублей.

По сравнению c началом года кредитный портфель ВЭБ.РФ после вычета резервов под обесценение вырос на 5,8% и на отчетную дату составил 1,2 трлн рублей. Так, за первые три месяца этого года ВЭБ выдал кредитов на 89,6 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта, следует из материалов госкорпорации. Также ВЭБ на 31 марта 2021 года предоставил поручительства тридцати семи банкам на сумму 338 млрд рублей.